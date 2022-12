Inter, LeoVegas nuovo sponsor sulle maglie ‘a tempo’: la situazione – TS

Nella giornata di ieri, sulle divise di allenamento dell’Inter si è scorto un nuovo sponsor, LeoVegas.news (vedi articolo) Secondo Tuttosport, la sponsorizzazione sulle maglie sarà però temporanea

SPONSOR – L’Inter, nell’amichevole disputata contro lo Gzira United (qui il report) nel ritiro a Malta è scesa in campo con lo sponsor Digitalbits ancora presente sulle maglie. La novità, però, si è vista sulle divise di allenamento della squadra nerazzurra in cui campeggia il logo di “LeoVegas.news”, infotainment partner del club per le prossime tre stagioni. Lo sponsor, scrive Tuttosport, verrà utilizzato nei cinque giorni di ritiro a Malta e di fatto, almeno temporaneamente, sostituisce il logo di Suning.com (accordo di sponsorizzazione scaduto il 30 giugno).

Fonte: Tuttosport – F.M