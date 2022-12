Ibrahimovic punta la Supercoppa Italiana: contro l’Inter l’esordio? – CdS

Ibrahimovic non ha ancora esordito in questa stagione a causa di un’operazione al ginocchio. L’attaccante del Milan, stando al Corriere dello Sport, ha nel mirino il derby contro l’Inter in Supercoppa Italiana.

SULLA VIA DEL RECUPERO – Zlatan Ibrahimovic non gioca dall’ultima giornata della scorsa stagione. Si è poi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al ginocchio, per curare un infortunio non certo di poco conto. Motivo per cui da lì in poi non è più sceso in campo. L’attaccante del Milan sta sfruttando la sosta della Serie A per ritrovare la condizione migliore, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivederlo a disposizione di Stefano Pioli. Per Ibrahimovic il Corriere dello Sport dà poche possibilità di impiego nelle imminenti amichevoli contro Arsenal (martedì 13) e Liverpool (venerdì 16), ma sarà assieme ai compagni. Il suo obiettivo è tornare a gennaio. Un appuntamento decisivo sarà la doppia sfida di Champions League col Tottenham, ma intanto Ibrahimovic punta il derby di Supercoppa Italiana fra Milan e Inter del 18 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona