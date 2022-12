FOTO – Inter, primo allenamento a Malta con sponsor nuovo? Novità sulla maglia!

L’Inter è scesa in campo per il primo allenamento a Malta, con tutti i giocatori a disposizione di mister Simone Inzaghi a parte gli infortunati e quelli impegnati al Mondiale. Oggi l’amichevole contro il Gzira United alle 18, nove probabilmente ci saranno novità riguardo quello che potrebbe essere il “nuovo” sponsor dell’Inter (QUI ulteriori dettagli), presente già nelle maglie di allenamento.

DAL PRIMO ALLENAMENTO – L’Inter è scesa in campo per il primo allenamento durante il ritiro a Malta e oggi alle 18 il primo test amichevole dopo le vacanze contro una formazione locale. La curiosità principale durante l’allenamento è la presenza del “nuovo” sponsor LeoVegas.news, già Infotainment Partner dell’Inter per i prossimi tre anni. Sarà questo il nuovo main sponsor del club nerazzurro sulla maglia? Ulteriori novità attese a partire già dalle prossime ore, soprattutto per la prima amichevole della squadra allenata da Simone Inzaghi. Di seguito le immagini del primo allenamento con la novità più importante.

Fonte: Twitter [Inter]