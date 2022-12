Inter, ‘nuovo’ sponsor al debutto per il ritiro di Malta: novità in vista?

Prima uscita dell’Inter a Malta con l’amichevole contro una formazione locale, cioè lo Gzira United. Novità in vista per quanto riguarda lo sponsor di maglia. DigitalBits presto potrebbe dire addio ufficialmente ai nerazzurri. Attenzione a nuovi possibili sviluppi legati a LeoVegas.news, già partner del club (vedi articolo) e presente nella maglie allenamento dei nerazzurri.

MAIN SPONSOR – Secondo giorno di ritiro a Malta e prima grande novità presente sulle maglie di allenamento dell’Inter. Sulle maglie di allenamento dei giocatori convocati da Simone Inzaghi durante il ritiro sull’isola, è presente lo sponsor LeoVegas.news, già Infotainment Partner dell’Inter. Il club nerazzurro non ha ancora ufficializzato l’addio definitivo con DigitalBits, e di conseguenza neanche il nuovo Main sponsor che di fatto prenderà il posto della società di criptovalute. Ricordiamo inoltre, che l’Inter dopo l’ultimo CdA ha comunicato si riserva il diritto di eventuali azioni per difendere i propri interessi. Nel frattempo, non a caso, ha tolto il logo DigitalBits da tutte le varie casistiche esclusa la maglia della prima squadra maschile (vedi notizia). Vista la presenza di LeoVegas.news nelle maglie allenamento, ulteriori novità potrebbero arrivare già oggi, quando l’Inter sfiderà in amichevole lo Gzira United alle 18. Inter-News.it seguirà la partita con la il LIVE testuale a partire dalle 17.30, con tutti gli aggiornamenti in diretta sull’amichevole (vedi QUI).