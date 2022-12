Lukaku torna all’Inter, definito il giorno del rientro! Incertezza per il Napoli – CdS

Lukaku sta passando alcuni giorni di riposo dopo il fallimentare epilogo dei Mondiali col Belgio (vedi articolo). Il Corriere dello Sport comunica quando l’attaccante tornerà all’Inter, dando però un minimo di dubbio in vista del Napoli.

IL RIENTRO – Le vacanze extra di Romelu Lukaku sono quasi arrivate alla fine. Dopo i Mondiali l’attaccante ha avuto bisogno di staccare, visto come è finita con il Belgio, ma ora è quasi pronto a riaggregarsi all’Inter. Il Corriere dello Sport annuncia che lo farà sabato, all’indomani del rientro della squadra dal ritiro di Malta. Un recupero fondamentale per Simone Inzaghi, che nei primi tre mesi di stagione non l’ha quasi mai avuto complici i ripetuti problemi muscolari. Lukaku sta lavorando con un programma personalizzato anche in questi giorni, visto che per l’infortunio che ha avuto deve evitare ulteriori ricadute. Una volta tornato agli ordini di Inzaghi, il suo obiettivo diventerà recuperare finalmente la forma migliore. C’è ancora un dubbio legato alla presenza di Lukaku in attacco col Napoli, dato proprio dalle recenti difficoltà e dal suo fisico. Non dovesse partire dal 1′ c’è Edin Dzeko comunque pronto, pur non avendo impressionato ieri in Inter-Gzira United (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.