Inter-Gzira United, Dimarco e Mkhitaryan firmano la vittoria tennistica: 6-1!

Inter-Gzira United si è appena conclusa: 6-1 il punteggio della prima amichevole di dicembre a Malta. Dopo il primo tempo, finito 4-1 (vedi articolo), tanti cambi con gli ingressi dei giovani e i gol di altri due subentrati, Dimarco e Mkhitaryan.

INTER-GZIRA UNITED, SECONDO TEMPO – Quattro cambi per Simone Inzaghi all’intervallo: Nicolò Barella, Dennis Curatolo, Federico Dimarco e Henrikh Mkhitaryan rilevano Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Robin Gosens e Roberto Gagliardini. Così come l’Inter fa altrettante modifiche lo Gzira United, col subentrato Maxuell Samurai pericoloso dopo appena quaranta secondi con un destro respinto da Samir Handanovic. Al 58′ Mkhitaryan serve Curatolo, il cui tiro è deviato da Gabriel Mentz. Dall’angolo seguente, di Dimarco, colpo di testa proprio di Curatolo e traversa piena. Ritmi inevitabilmente non altissimi, ma l’Inter fra tanti cambi riesce a segnare ancora. Lo fa al 70′, con cross basso da destra di Mkhitaryan troppo lungo per Curatolo ma buono per il sinistro di Federico Dimarco. Dà solo l’illusione del gol uno dei tanti Primavera visti nella ripresa, Alessandro Fontanarosa con un colpo di testa sull’esterno della rete al 79′ su corner da sinistra di Dimarco. Nikola Iliev, invece, viene murato al momento del tiro su un’altra ottima incursione di Mkhitaryan. Si chiude in scioltezza, con il definitivo 6-1 a diciassette secondi dal 90′. Lo fa Mkhitaryan, gran subentro il suo, su cross di Dimarco dopo un corner finito fuori area. Mercoledì alle 18 nuova amichevole, contro il Red Bull Salisburgo, sempre al Tony Bezzina Stadium di Paola.

INTER-GZIRA UNITED 6-1 – I MARCATORI

16′ Bellanova, 25′ Asllani, 32′ de Assis (G), 39′ Calhanoglu, 41′ Gosens, 70′ Dimarco, 90′ Mkhitaryan