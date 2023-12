Inter-Lecce, Bisseck si prende la scena. Un’insufficienza: le pagelle – CdS

Da Inter-Lecce i nerazzurri escono vincitori: rispondo tutti bene, soprattutto Bisseck. Il Corriere dello Sport individua, però, un’insufficienza.

PAGELLE – La squadra di Simone Inzaghi produce un’altra buona gara e conquista tre punti utilissimi per restare tranquilla nella vetta della Serie A. L’allenatore nerazzurro è il primo a meritare più della sufficienza, considerando il primato centrato prima di Natale: 6,5. Il Corriere dello Sport promuove con lo stesso voto anche Yann Sommer, che esce da Inter-Lecce con un altro clean sheet, e Francesco Acerbi, che sembra non accusare mai la stanchezza. Anche Hakan Calhanoglu, che disegna la punizione dalla quale nasce l’1-0, merita un 6,5. Insieme a Carlos Augusto, che non fa sentire la mancanza in campo di Federico Dimarco, e Marko Arnautovic. Quest’ultimo spreca un po’ sotto porta ma si riscatta col colpo di tacco elegante che manda in porta Nicolò Barella per il 2-0. Il migliore in campo di Inter-Lecce è Yann Bisseck, che si merita un buon 7,5 non solo per il gol ma anche per la marcatura precisa su Banda. Mezzo punto in meno per Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. Il primo non calibra bene i tiri ma si prende le chiavi del centrocampo, il secondo è efficace in mezzo al campo e in area di rigore. Il resto della squadra di Simone Inzaghi – Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Kristjan Asllani – merita un 6. L’unica insufficienza della sfida la becca, inaspettatamente, Marcus Thuram. Senza Lautaro Martinez sembra spento e in difficoltà: Inter-Lecce non è una buona serata per il francese.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia