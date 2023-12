Bisseck MVP di Inter-Lecce tra conferme e sorprese

Yann Bisseck apre le marcature di Inter-Lecce (2-0), firmando il suo primo gol nerazzurro. Una prestazione dominante per il difensore tedesco, MVP assoluto del match.

CONFERMA A DESTRA – La maglia da titolare per Yann Bisseck in Inter-Lecce è un premio alle ultime ottime prestazioni del tedesco. Che era stato uno dei più positivi anche nella sconfitta in Coppa Italia col Bologna. Però stavolta il numero 31 esagera, diventando il protagonista assoluto. E iniziando una personale sfida alla strenua ricerca del suo primo gol in maglia Inter. Che arriva sul finire del primo tempo, dopo la clamorosa traversa di pochi minuti prima (qui gli highlights della gara). Un momento chiave che cambia definitivamente l’inerzia della partita, e che sublima la prestazione di Bisseck. Che contro il Lecce fa ben più che confermarsi.

PERICOLO COSTANTE – In fase difensiva, Bisseck non va mai in sofferenza contro l’indemoniato Lameck Banda. grazie anche al fondamentale supporto di Matteo Darmian. Vince comunque 4 contrasti su 8, recuperando 6 palloni (il secondo valore tra i nerazzurri, nel report ufficiale della Lega Serie A). Mentre in fase di costruzione i compiti di regia tornano in mano al rientrante Alessandro Bastoni; pertanto Bisseck si limita a giocare 70 palloni, piazzando 59 passaggi (3° dell’Inter) col 94% di precisione (solo Bastoni fa meglio, col 97%). E questo permette al numero 31 di disimpegnarsi nella sua attività preferita: lanciarsi in proiezione difensiva, diventando quasi un attaccante aggiunto. Con 4 tiri, di cui 2 in porta che si trasformano in una traversa e in un gol, Bisseck è sostanzialmente il più pericoloso dell’Inter. Un dato sorprendente che tuttavia conferma la straordinaria crescita del tedesco nelle ultime settimane.