Ceccarini: «Inter, su Buchanan un vantaggio! Due nomi per l’estate»

L’Inter pensa al mercato con Buchanan obiettivo per gennaio. Secondo Ceccarini, per giugno calde due piste

VANTAGGIO − Niccolò Ceccarini fa il punto sull’Inter a TMW: «Poco più di una settimana all’inizio del mercato e molte squadre stanno accendendo i motori anche in virtù di alcune necessità causate dagli infortuni. È il caso dell’Inter che ha messo al centro delle sue priorità il sostituto di Cuadrado. Il colombiano dopo l’operazione ne avrà per 3 mesi e visti tutti gli impegni che ci saranno nel 2024 i nerazzurri hanno deciso di correre ai ripari. Arriverà un esterno a destra, alternativo a Dumfries. La riflessione interna tra società e allenatore ha portato al nome di Buchanan, in forza al Bruges. Il canadese non rinnoverà con il club belga (il suo contratto scade nel giugno 2025) e questo è un bel vantaggio per l’Inter ma per andare a prenderlo servono almeno 7-8 milioni di euro. Per Djalò e Taremi si continua a lavorare principalmente per l’estate».