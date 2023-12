Pavard, minuti da esterno in Inter-Lecce! Nuova soluzione per Inzaghi?

Pavard è entrato all’84’ di Inter-Lecce ricoprendo il ruolo di esterno alto a destra. Una nuova soluzione tattica per Inzaghi?

NUOVO RUOLO? – Pavard, tornato da non troppi giorni a disposizione di Inzaghi dopo il brutto infortunio al ginocchio, è ancora in fase di ‘rodaggio’. Il tecnico, anche in Inter-Lecce, gli ha concesso pochi minuti in campo per altro in un ‘nuovo ruolo’ quello di esterno alto a destra. Una posizione di campo in cui, il francese, è stato impiegato in passato ed in cui, anche contro i salentini, ha fatto vedere cose positive: un gol sfiorato e movimenti interessanti. Una nuova soluzione tattica per Inzaghi?

OPPORTUNITA’ – Più che soluzione tattica e nuovo ruolo per Pavard sembra una scelta dettata dall’emergenza infortuni sulla corsia di destra. Col rientro di Dumfries e con il possibile arrivo di Buchanan il ruolo di Pavard tornerà ad essere quello di braccetto di destra. Anche se l’esplosione di Bisseck potrebbe scombinare le carte in tavola: se il tedesco dovesse continuare a giocare su alti livelli ecco che l’idea di Pavard esterno alto potrebbe non essere più una soluzione temporanea e dettata dalle emergenze.