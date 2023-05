Inter-Lazio, Inzaghi legge bene ma Acerbi rischia di rovinare tutto – CdS

Inter-Lazio, dalle buone letture di gioco di Inzaghi agli errori inaspettati di Acerbi. Il Corriere dello Sport dà una propria lettura della sfida di Serie A.

ERRORI – Se è vero che la Lazio avrebbe potuto chiudere i conti con l’Inter con un raddoppio prima dell’intervallo, è vero anche che i nerazzurri avrebbero potuto evitare il gol dello svantaggio. Lo 0-1 della Lazio, spiega il Corriere dello Sport, deriva da un errore di Francesco Acerbi, molto fischiato dai suoi ex tifosi. Il difensore interista, solitamente autore di prestazioni impeccabili, ieri ha fatto traballare la difesa nerazzurra, rischiando di favorire anche lo 0-2 della Lazio. È in quel frangente, nella conclusione dei primi 45′, che la squadra di Maurizio Sarri ha fatto vedere il proprio carattere. Dopo, c’è stata solo l’Inter, che ha dominato per 70′. Le statistiche (25 tiri, 16 nell’area della Lazio), infatti, confermano l’ampio divario fra le due squadre.

LETTURE – Secondo il Corriere dello Sport, dunque, Simone Inzaghi ha letto bene Inter-Lazio, azzeccando le scelte. D’Ambrosio e Darmian per disinnescare Zaccagni, Bastoni in pressing su Milinkovic e i cambi di gioco per liberare Dimarco e Barella. Ottimo Brozovic in regia e buon impatto della gara del subentrato Dumfries. Milinkovic non è mai riuscito a incidere, al contrario di Gosens e Calhanoglu, entrambi in campo in Inter-Lazio con cattiveria. L’uscita forzata di Cataldi ha destabilizzato la Lazio, mentre quella di Ciro Immobile ha spento completamente la luce in avanti. Felipe Anderson, utilizzato come centroavanti, infatti, non ha più toccato il pallone e il gioco della la Lazio ha perso profondità.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania