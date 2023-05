Inter di nuovo in linea di galleggiamento: ora un maggio decisivo

Inter-Lazio 3-1 di ieri vale il rientro nella zona Champions League (vedi classifica). Un balzo tutt’altro che scontato e semplice, che fa iniziare maggio con prospettive ben diverse rispetto ad aprile.

LA RIMONTA TANTO ATTESA – Il 3-1 di ieri dell’Inter contro la Lazio è un grande segnale mandato all’ambiente. Il segnale che l’Inter si è ribellata – finalmente – all’ennesima sconfitta assurda che stava maturando in questa stagione e che è andata a prendersi una vittoria di voglia, di rabbia e anche di qualità. Ha cambiato molte delle prospettive per il finale di stagione e l’ha fatto in un quarto d’ora, anzi praticamente nello spazio di cinque minuti. Perché, al 77′ nel match di ieri, l’Inter in campionato era sportivamente finita. Era scivolata al settimo posto, non aveva sfruttato il pareggio fra Roma e Milan (poi anche quello della Juventus a Bologna) e anzi aveva perso punti. Poi è arrivata la scossa.

E RILANCIO FU! – La sveglia è stata il gol di Lautaro Martinez, sull’assist di Romelu Lukaku. L’apoteosi è stata il 3-1, sempre di Lautaro Martinez, ma l’eroe è diventato Robin Gosens con il gol del 2-1. Anche qui su pallone gentilmente offerto da Lukaku, che non ha segnato ma ha fatto due assist che valgono probabilmente come venti gol. Ecco: Gosens va segnalato come quello che potrebbe aver dato, per la seconda volta, il gol più importante e decisivo del momento. Dopo quello col Barcellona anche quello in Inter-Lazio: ancora una volta fondamentale in un momento fondamentale.

CAMBIO D’ORIZZONTE – L’Inter aveva necessità di ribaltare una partita che nel primo tempo aveva dominato, finendo incredibilmente sotto nel punteggio per l’ennesimo unico errore sfruttato dagli avversari. Cosa cambia adesso? Inter quarta. Formalmente lo è, poi bisognerà vedere cosa succederà in Roma-Inter. Ma prima c’è un’altra trasferta, quella di Verona con l’Hellas che necessita di punti salvezza. L’Inter però arriva a questo mese di maggio, che prevede otto partite contro le nove di aprile chiuso in crescita anche fisica, con segnali dal punto di vista fisico e delle prestazioni notevoli. In otto partite si gioca tutto: la partecipazione alla prossima Champions League, la finale di Coppa Italia e il derby col Milan.

NUOVE PROSPETTIVE? – Arrivare a maggio non più in linea di galleggiamento, quindi non più dovendo rincorrere ma dovendo confermare l’andatura ripresa in questo weekend, dove si sono recuperati due punti a Juventus, Milan e Roma più tre alla Lazio annullando lo scontro diretto, è un qualcosa che cambia molto lo scenario da mercoledì in avanti. Dopodomani si riprende subito in campo: non c’è più da sbagliare, ma questo lo sapevamo già. Però il segnale che ha dato l’Inter è di una squadra viva. Da ora ci saranno sempre conferme ogni tre giorni: l’Inter non deve più sbagliare, ma intanto ha iniziato a sistemare alcune cose. Adesso deve scriverci qualcosa sopra.