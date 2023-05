Lautaro Martinez riaccende l’Inter! I suoi gol decisivi. Torna la Lu-La – CdS

Lautaro Martinez torna ad essere decisivo e l’Inter si accende. Il Corriere dello Sport mette in evidenza alcuni numeri dell’argentino e il ritorno di fiamma con Lukaku.

RITORNO ACCESO – Quando Lautaro Martinez si accende l’Inter torna a brillare. Questo è il concetto che ha espresso l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha messo in evidenza alcuni dati interessanti. L’argentino è tornato a segno, dopo ben otto gare senza gol, nei quarti di ritorno e contro il Benfica. Una rete, questa, di vitale importanza per la qualificazione alla semifinale di Champions League che, però, non è l’unica. Agli ultimi quattro gol di Lautaro Martinez, infatti, corrispondono, oltre alla passaggio di turno in Europa, anche l’accesso alla finale di Coppa Italia e sei preziosi punti in Serie A. Sembra, dunque, che da quando il “Toro” si è sbloccato anche l’Inter ha acquisito maggior sicurezza.

NUMERI E COPPIE – Come a Empoli, così ieri a San Siro, Lautaro Martinez entra dalla panchina e mette la firma. L’argentino adesso è a quota 75 reti con la maglia nerazzurra, raggiungendo Corso al 10° della classifica dei migliori marcatori interisti in Serie A. Per la terza volta nelle ultime quattro annate, Lautaro Martinez ha superato le venti reti stagionali. Ora l’obiettivo è superare il record dello scorso anno: 25 gol totali. Il “Toro” splende da solo, ma con al fianco Romelu Lukaku acquista una luce particolare. L’affiatamento in campo fra i due attaccanti sembra essere tornato. Insieme, con doppietta di gol per Lautaro Martinez e di assist per il belga, chiudono Inter-Lazio, proprio come avevano fatto nel maggio 2021. Quel 3-1 di due anni fa segnò la corsa per la conquista dello scudetto di Conte, quello di ieri, invece, quella per il posto Champions.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno