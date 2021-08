Inter, Lazio e Napoli: richiesta di soldi alla FIGC per i nazionali italiani – TS

L’Inter ha, secondo Beppe Marotta, chiuso il suo mercato in entrata per questa sessione. I nerazzurri sono già volati verso Verona per la seconda giornata di Serie A questa sera alle 20:45 con Simone Inzaghi che vuole fare bottino pieno. Intanto l’Inter, insieme a Napoli e Lazio, muovono richieste alla Figc.

RICHIESTE – L’Inter è pronta ad aprire la seconda giornata con la sfida al Bentegodi contro il Verona. Simone Inzaghi ha riabbracciato Joaquin Correa dopo averlo avuto alla Lazio per tre anni e stasera ritrova anche Lautaro Martinez, probabilmente titolare. Fuori dal campo però l’Inter è in costante movimento e la società nerazzurra, assieme a Lazio e Napoli, si è mossa verso la Figc avanzando una richiesta molto chiara. Come riportato da ‘Tuttosport’: «Questi tre club porteranno all’attenzione della prossima assemblea di Lega una richiesta indirizzata alla Federcalcio. Secondo questo gruppo, la Figc dovrebbe condividere con le società gli incrementi di immagine commerciale dei giocatori dell’Italia utilizzati dalla Federazione per aumentare le entrate degli sponsor. (…) Nel caso dell’Inter può incidere l’esigenza di Suning di trovare nuovi ricavi per bilanciare la crisi di liquidità».

Fonte: Tuttosport