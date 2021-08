Verona, Montipò tra i pali. Faraoni c’è: la probabile formazione

Verona, Di Francesco scioglie gli ultimi dubbi in vista della sfida di questa sera contro i Campioni d’Italia. Montipò tra i pali, Faraoni recuperato. Di seguito la probabile formazione.

LE SCELTE – Verso Verona-Inter, Montipò pronto a fare il suo esordio assoluto dopo essere stato acquistato per fare il titolare. Difesa confermata con Magnani, Gunter e Ceccherini. Di Francesco a centrocampo sulla fascia destra recupera Faraoni, che torna a fare il titolare e proprio questa potrebbe essere la chiave della partita. In mediana Tameze completerà il reparto con Ilic, che l’anno scorso trovò in casa contro i nerazzurri il primo gol stagionale. Lazovic a sinistra. Sulla trequarti, al solito, Barak in coppia con Zaccagni, mentre Kalinic completerà il reparto.

Di seguito la probabile formazione del Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Zaccagni; Kalinic.