Inter, la cessione è più vicina! Orizzonti cambiati per famiglia Zhang – TS

L’Inter si avvicina ad una svolta societaria. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la cessione del club si avvicina: gli scenari per la famiglia Zhang sono cambiati

CESSIONE – Le voci di una possibile cessione dell’Inter vanno avanti da mesi con un picco nell’ultimo periodo con aggiornamenti quasi quotidiani. Tutto presuppone, secondo Tuttosport, che una svolta societaria per i nerazzurri sia imminente: è lecito attendersi novità in questo fine 2022 ma è probabile, spiega il quotidiano, che non sarà necessario attendere il 2024, quando scadranno i tre anni di tempo che Oak Tree ha dato a Suning per rimborsare il prestito da 275 milioni che il fondo americano ha fatto a Great Horizon, la controllata di proprietà della società di Nanchino attraverso cui il gruppo detiene la maggioranza del club nerazzurro. La famiglia Zhang dal 2020, anno in cui il Governo cinese ha bloccato gli investimenti all’estero delle proprie aziende, sta cercando nuovi introiti. L’obiettivo iniziale di Suning era quello di trovare un socio di minoranza. Ma, negli ultimi anni sono arrivate solo proposte per l’intero pacchetto azionario. L’ultima offerta risale all’inizio del 2021, con il fondo BC Partners che mise sul piatto 800 milioni, respinti dalla famiglia Zhang che, all’epoca, valutava l’Inter circa un miliardo di euro.

SCENARI – La famiglia Zhang, al momento, continua a ribadire la volontà di rimanere al timone del club e non risultano diligence in atto. Ma il 16 ottobre, spiega il quotidiano, andrà il scena un congresso del Partito comunista cinese: se dovesse essere ribadita l’imposizione di non investire capitali all’estero, ecco che Suning potrebbe decidere di accelerare le pratiche per la cessione del club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini