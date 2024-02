Inter-Juventus, le possibili chiavi tattiche della gara – TS

Inter-Juventus alla porta, tutto è pronto per la sfida più attesa dell’anno in Serie A. Tuttosport cerca di leggere le chiavi tattiche possibili della partita tra le due squadre.

TATTICA – Inter-Juventus sarà una partita a specchio tra le due migliori formazioni che vengono schierate con il 3-5-2. Anche se sfruttato in modo differente Simone Inzaghi e Max Allegri si sono affidati spesso in carriera a questo modulo. Il tecnico piacentino è avvezzo a difendere basso, cercando poi la velocità anche di Marcus Thuram in ripartenza. L’Inter però è soprattutto capace di far male in pressing alto, come dimostrato spesso con la Fiorentina. La Juventus attenderà, come ha fatto nella gara d’andata. A volte può essere aggressiva, contro i nerazzurri è successo spesso ma le abilità nel possesso di Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni non danno fiducia. Allegri cercherà di sfruttare i contropiedisti come Adrien Rabiot o Federico Chiesa, abbassando la propria linea di difesa e non concedendo perciò spazio agli attaccanti avversari. Sui calci piazzati si affrontano le migliori squadre del campionato: la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subito solo 1, idem per l’Inter che però ha colpito 7 volte.

fonte: Tuttosport – Michele Tossani