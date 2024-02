Acerbi e la seconda giovinezza. In Inter-Juventus c’è Vlahovic – CdS

Dusan Vlahovic e Francesco Acerbi: è questa la sfida nella sfida in vista del derby d’Italia di questa sera tra Inter e Juventus. Il Corriere dello Sport ricorda la qualità di Acerbi e della sua importanza per questa Inter.

GIOVINEZZA – Con un derby d’Italia da giocare, l’Inter si prepara a festeggiare anche i 36 anni di Francesco Acerbi il prossimo sabato. Adesso invece, è il momento di alimentare la sua seconda giovinezza in attesa della sfida contro la Juventus. Il classe ’88 – almeno fino ad oggi – non ha mai accusato i tanti impegni ravvicinati e nel limite fisiologico di tutti i difensori, di non conoscere la fatica. Nei radar dell’ex Lazio – spiega il Corriere dello Sport – è entrato Dusan Vlahovic, avversario diretto da neutralizzare nonché pericolo numero uno visti i 6 gol segnati nelle ultime 4 sfide. Tra l’interista Francesco Acerbi e l’attaccante serbo ci sono quasi dodici anni di differenza, ma per il difensore sembra che l’età sia solo un piccolo dettaglio. Anche lo scorso anno Acerbi ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la difesa di Simone Inzaghi.

AVVERSARI – Con un palmares ricco di successi e con grandi attaccanti rimasti intrappolati nella sua tela, Acerbi adesso dovrà limitare al massimo gli spostamenti della Juventus e del suo Vlahovic. Archiviati gente come Haaland, Osimhen e Giroud, adesso l’obiettivo è continuare su questa scia positiva contro un grandissimo attaccante. Partito spesso come braccetto di sinistra, questa sera non potranno esserci sbavature: tra l’azzurro e il serbo sarà un duello all’ultimo sangue, che arriverà fino a dominare il gioco aereo. Cinque anni e mezzo fa Vlahovic esordiva in Serie A proprio nella coreografia di San Siro, oggi invece Acerbi cercherà di rendergli la vita un inferno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia