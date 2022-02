Inter, in Champions League serve rosa più profonda: poche alternative – TS

L’Inter, nella sfida contro il Liverpool, si è arresa solo nei 15′ minuti finali, dopo un match di assoluto livello. La differenza sostanziale l’hanno fatta i cambi. L’analisi del Tuttosport

CAMBI – L’Inter contro il Liverpool non è riuscita a strappare un risultato positivo. La partita, secondo il Tuttosport, è cambiata quando Klopp ha cambiato volto ai “Reds” con quattro cambi che hanno dato nuova linfa alla squadra inglese, sorpresa dall’Inter arrembante di inizio ripresa. Inzaghi, dal canto suo, non ha potuto “imitare” l’allenatore tedesco: con Barella squalificato e Gosens, Vecino e Correa fuori per infortunio, l’allenatore nerazzurro non aveva ricambi all’altezza in panchina, ad eccezione di Sanchez, subentrato al posto di Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano, quindi, è necessario che la società metta a disposizione del tecnico una rosa più profonda. La squadra, con Inzaghi al timone, ha dimostrato di poter imporre il proprio gioco anche in Europa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini