Ibrahimovic sempre fermo: rischia il derby Milan-Inter di Coppa Italia? – CdS

Ibrahimovic è fermo dal 23 gennaio, quando si è infortunato durante la partita contro la Juventus. Lo svedese, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbe tornare per il derby Milan-Inter di Coppa Italia ma non è sicuro che ce la faccia.

STOP PROLUNGATO – Zlatan Ibrahimovic si pensava potesse giocare il derby di due settimane fa, ma non è ancora rientrato. L’attaccante risente ancora dell’infortunio al tendine d’Achille subito con la Juventus, che sembrava un problema da poco stando al Milan ma evidentemente così non è. Il Corriere dello Sport dà per certa l’assenza di Ibrahimovic domani in casa della Salernitana (ore 20.45), idem contro l’Udinese venerdì prossimo. Lo svedese punta il derby Milan-Inter di martedì 1 marzo, oppure il big match in casa del Napoli di domenica 6. Ma per l’andata delle semifinali di Coppa Italia la presenza di Ibrahimovic è in dubbio.

Fonte: Corriere dello Sport – A.Vit.

