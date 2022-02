Inter-Sassuolo, Dionisi ha già scelto il sostituto di Ferrari in difesa – CdS

Per Inter-Sassuolo anche i neroverdi hanno a che fare con uno squalificato, il difensore Ferrari (vedi articolo). Dionisi, secondo il Corriere dello Sport, ha già scelto il suo sostituto per la partita di domenica alle 18.

CAMBIO DIETRO – Per Inter-Sassuolo i neroverdi ritrovano Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, che hanno scontato entrambi la squalifica contro la Roma. Per lo stesso motivo, però, domenica sarà assente il referente difensivo Gian Marco Ferrari, espulso per doppia ammonizione contro i giallorossi. La particolarità è che, anche senza il rosso, non ci sarebbe stato al Meazza perché era sotto diffida. Alessio Dionisi, secondo il Corriere dello Sport, ha già scelto il sostituto: è il turco Kaan Ayhan, che farà coppia centrale con Vlad Chiriches. Oggi per i neroverdi l’allenamento sarà al pomeriggio. Questa la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport: Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogério; Frattesi, Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport

