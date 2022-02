Inter, due gare del settore giovanile femminile. Ecco il programma

L’Inter senior ha archiviato la sconfitta contro il Liverpool di Champions League ed è pronta ad affrontare il Sassuolo in Serie A. Contro i neroverdi serve tornare alla vittoria ma la squadra di Simone Inzaghi non sarà la sola formazione nerazzurra in campo.

PROGRAMMA – Non solo Inter-Sassuolo di Serie A e Inter-Bologna del campionato Primavera 1 in campo in questo weekend. Nel settore giovanile infatti, due formazioni femminili sono pronte a tornare in campo. Ecco il programma.

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 20 febbraio 2022 – Campionato, 16^ giornata

INTER vs Sedriano ore 15.30 (Centro Sportivo Comunale Pertini, Sesto San Giovanni)

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 20 febbraio 2022 – Campionato, 16^ giornata

INTER vs Femminile Tabiago ore 11 (Centro Sportivo Comunale Pertini, Sesto San Giovanni)

Un weekend a tinte nerazzurre tutto da vivere.