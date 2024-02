Inter, imbattibilità e clean sheet da un mese. Ora Roma – CdS

L’Inter non subisce gol da quasi un mese, fa notare il Corriere dello Sport, precisamente dal 13 gennaio su calcio di rigore battuto da Matteo Pessina contro il Monza. A Roma Yann Sommer vuole prolungare l’imbattibilità.

CLEAN SHEET – La difesa dell’Inter è un autentico muro. Non subisce gol dal 13 gennaio, quattro partite fa precisamente. Monza–Inter, finita tra l’altro con il risultato di 1-5 all’U-Power Stadium. L’ultima rete su azione invece è della settimana precedente, è il famoso gol di Thomas Henry che in seguito ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare il Verona al pareggio. La squadra di Simone Inzaghi sta superando uno dei periodi più difficili sul calendario: Lazio, Napoli, Fiorentina e Juventus. 4 vittorie, zero gol gol subiti e 6 fatti. Yann Sommer è stato decisivo solo con la Fiorentina su Nico Gonzalez e Giacomo Bonaventura, nel resto degli impegni ha guardato da spettatore non pagante. L’imbattibilità dura da 381 minuti e il Corriere dello Sport cita un altro dato in particolare. L’Inter non ha mai subito gol nell’ultimo quarto d’ora, la Roma invece ne ha segnati 15.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia