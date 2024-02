Con uno scudetto da dover vincere per mettere a tacere le parole, l’Inter si prepara al rush finale sapendo di poter contare non solo sulla sua bravura ma anche sulle qualità dirigenziali che hanno saputo sfruttare le occasioni per creare questa macchina, ad oggi perfetta. Così Tuttosport.

LAVORO – Si parla spesso di narrazione malefica, con cui si dice che l’Inter vince grazie ai “parametri zero”, quindi bravissimo Inzaghi; la Juve perde malgrado i milioni spesi, perciò scarsissimo Allegri. Come sottolineato da Sandro Sabatini sulle colonne di Tuttosport, questa Inter che sta meritatamente dominando il campionato nasce per bravura, opportunismo e anche casualità.

PRESENTE – L’esempio lampante che viene citato è quello di Hakan Calhanoglu, inizialmente relegato a mezzala e successivamente diventato regista chiave per la squadra dopo la notte di Barcellona. Ma il primo a sperimentare Calhanoglu regista fu addirittura il Milan di Giampaolo. Il turco oggi è “il miglior regista del mondo”, come dichiarato da Montella. Ma nel 2021 il Milan lo scaricò per qualche milione di euro in più. Lo stesso anno in cui Conte lascia Milano e distrugge la festa nerazzurra. Lo stesso anno, ricorda il quotidiano, in cui l’Inter è vicina ad Allegri, Lukaku e Hakimi salutano l’Inter e al loro posto arrivano Dzeko e Dumfries.

QUALITÀ – E poi c’è Federico Dimarco. All’inizio, terza scelta dietro a Perisic e perfino e Gosens. L’azzurro, spesso in prestito tra Empoli, Parma e Verona, adesso è una pedina inamovibile per questa Inter. La storia nerazzurra di quest’anno riporta i ricordi a quello che veniva chiamato lo Scudetto dei record. Siamo nel 1988/89, con Trapattoni come allenatore, 58 punti quando la vittoria ne valeva due e la Serie A composta da diciotto squadre. Nel calcio serve anche fortuna. E l’ha ricordato anche Marotta quando da direttore sportivo del Venezia era vicinissimo a prendere Federico Giunti dal Milan. Una trattativa fatta, a parole, ma poi tutto salta. Al ritorno dal viaggio meneghino, Marotta si salva in calcio d’angolo quando risponde alla chiamata dell’Inter che offriva gratis Recoba. Alla fine di quell’anno, il Venezia da ultimo si salva grazie anche ai gol di quel fantasista sudamericano.

FORTUNA – Oggi c’è un’Inter fortissima e ben costruita. Tutto questo però nasce anche da alcune casualità. A Milano sono arrivati Benjamin Pavard, il difensore del presente, e Yann Bisseck, il pupillo del futuro. Marcus Thuram invece, arrivato per sopperire alla mancanza e al tradimento di Romelu Lukaku. Arrivato grazie alla lungimiranza di Ausilio che se lo coccola e lo porta all’ombra della Madonnina gratis. E poi c’è il discorso di Davide Frattesi: strappato alla concorrenza di Juventus e Roma a suon di milioni. Ad oggi però l’ex Sassuolo ha giocato poco o niente da titolare.

Fonte: Tuttosport – Sandro Sabatini