Inter, il monte ingaggi sale ma chi lo dice che serve vendere per forza?

L’Inter nella giornata di ieri ha ufficializzato finalmente il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Il croato rimarrà fino al 2026 con i nerazzurri. Ora però per molti i nerazzurri sono costretti a vendere qualcuno in estate perché il monte ingaggi è salito.

VENDERE – L’Inter, visto il monte ingaggi che con il rinnovo di Brozovic è salito, dovrà vendere? Partiamo da un fatto: in estate con molta probabilità saluteranno Vidal-Sanchez e anche Vecino. Per quanto riguarda i primi due, in caso di addio, il monte ingaggi dell’Inter si ridurrebbe di molto considerando che, i due cileni, sono al momento i calciatori più pagati della rosa. Vidal percepisce 6,5 milioni di euro netti all’anno (8,515 milioni lordi) mentre Sanchez addirittura 7 milioni netti (9,170 milioni lordi). Vecino invece percepisce 2,5 milioni di euro netti (4,625 mln lordi) dunque, in caso di addio dei tre, l’Inter risparmierebbe 15 milioni di euro netti all’anno. Ovviamente i nerazzurri in estate sono pronti ad investire su qualche giocatore e questo comporterà il dover pagare gli stipendi ai nuovi calciatori ma, il tetto, rimarrà quello imposto con il rinnovo di Brozovic: 6 + bonus. Nessun allarmismo. L’Inter vuole aprire un ciclo e la società ha le idee chiare sia sul mercato sia sul monte ingaggi. In un momento così non si possono fare follie ma la società è solida.