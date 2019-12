Inter, i numeri del 2019: Lautaro Martinez bomber, Candreva assist man

Condividi questo articolo

Sul sito ufficiale dell’Inter, in collaborazione con Opta, sono stati pubblicati tutti i numeri del 2019 nerazzurro. Dal numero di partite alle reti realizzate, passando dai giocatori maggiormente impiegati: lente d’ingrandimento sull’anno che sta per finire

PARTITE E GOL – Con la fine del 2019 è tempo di bilanci. Anche l’Inter, in collaborazione con Opta, ha ripercorso l’anno che sta per finire spulciando nei numeri e nelle statistiche. 48 sono state le partite disputate dai nerazzurri nell’anno solare tra Serie A (36), Champions League (6), Europa League (4) e Coppa Italia (2). Le vittorie sono 26, mentre pareggi e vittorie viaggiano a braccetto (12 a 10). Le reti totali realizzate dall’Inter sono state 83, con una media di 1,73 gol a partita.

I SINGOLI – Passando in rassegna le performance individuali, il giocatore con più presente e più minuti nel 2019 è stato Samir Handanovic: il capitano dell’Inter ha giocato 47 partite, per un totale di 4260 minuti in campo. A segnare più gol è stato invece Lautaro Martinez, a quota 19 tra tutte le competizioni. Il Toro è anche il nerazzurro con più tiri tentati (143), più tiri nello specchio (54) e più falli subiti (86). L’assit man è stato invece il rigenerato Antonio Candreva, a quota 7. A saltare più volte l’uomo è stato Matteo Politano (50 dribbling riusciti), a recuperare più palloni Milan Skriniar (312). Lo slovacco primeggia anche nella classifica dei duelli aerei vinti (74) e dei passaggi riusciti (2794).

Fonte: Inter.it.