Schira: “Ex Inter, Nagatomo torna in Serie A? Bologna su di lui. Il punto”

Yuto Nagatomo, ex terzino dell’Inter ora al Galatasaray, potrebbe ritornare in Serie A al Bologna, interessato al cartellino del laterale giapponese

L’INDISCREZIONE – L’Inter potrebbe incontrare di nuovo sulla propria strada Yuto Nagatomo non da proprio giocatore, ma da avversario. Sulle sue tracce di sarebbe infatti il Bologna. Così il laterale difensivo nipponico potrebbe lasciare la Turchia per fare ritorno in Italia tra le fila di Sinisa Mihajlovic. A seguire il tweet postato in proposito dal giornalista Nicolò Schira: “Il Bologna è interessato a Yuto Nagatomo. Il giocatore giapponese potrebbe lasciare il Galatasaray per ritornare in Serie A“.