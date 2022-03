Inter e Milan, nuovo stadio necessità. Perché il comune frena? – SM

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida contro la Juventus di domenica sera. Di fatto per la squadra di Inzaghi, in caso di sconfitta, i sogni scudetto si chiuderebbero lì. Intanto però, la società di Suning e il Milan studiano soluzioni alternative per la costruzione del nuovo stadio.

VOLONTA’ – Inter e Milan vogliono il nuovo stadio. E’ questa la volontà comune che i club di Suning ed Elliott hanno. Nel dicembre scorso il progetto Cattedrale è stato finalmente scelto dalle due proprietà ma il comune di Milano continua a rimandare l’avvio dei lavori. Inter e Milan, secondo Sportmediaset, necessitano di questo impianto nuovo per sviluppare il brand e crescere a livello mondiale. Ma cosa sta succedendo? Perché ancora i lavori non cominciano? Stando a quanto riporta Sportmediaset la questione stadio, negli uffici del comune, si è letteralmente arenata per questioni e problemi burocratici, confronti pubblici e conseguenti dubbi delle due società. La volontà del sindaco Beppe Sala è stata accolta: quella di mantenere San Siro almeno fino all’inaugurazione delle Olimpiadi invernale di Milano-Cortina del 2026. Quali potrebbero essere le soluzioni? Nelle settimane scorse è uscita la possibilità di ‘migrare’ a Sesto San Giovanni con il sindaco Roberto Di Stefano che ha aperto a questa possibilità (vedi articolo). Sarà questo lo scenario che si profilerà?

Fonte: Sportmediaset