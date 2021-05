Inter, definito il piano: prima arrivano i soldi, poi vede Conte – SI

LA STRADA PER IL 2021-2022 – Più volte si è detto che per capire il futuro di Antonio Conte si sarebbe dovuto attendere fine stagione. Ecco: domenica alle 15 Inter-Udinese sarà l’ultima partita, quindi il momento sta arrivando. Il vertice è imminente, ma la società non vorrà presentarsi a mani vuote. Stando a quanto riporta Michele Criscitiello , la società vuole chiudere subito la questione del finanziamento, in modo da far entrare soldi freschi e risolvere le difficoltà finanziarie. Poi vedrà Conte, in modo da poter pensare al futuro e a programmare la rosa della prossima stagione in maniera più chiara. Di questo passo, salvo ribaltoni, è difficile pensare che il tecnico decida di lasciare l’Inter.

