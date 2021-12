Inter, dal mercato invernale cosa ti serve realmente?

L’Inter si appresta a chiudere questo 2021 con le ultime partite dell’anno solare fondamentali per tenere il passo della vetta della classifica. Intanto però cominciano i rumors in vista del mercato invernale. Cosa serve davvero però ai nerazzurri nel mese di gennaio?

RUMORS – L’Inter come detto si appresta a chiudere il 2021 con le sfide a Cagliari, Salernitana e Torino. La sosta natalizia servirà a molti per recuperare le energie in vista della seconda parte di stagione dove l’Inter si gioca il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e gli ottavi di Champions League. Il mercato di gennaio sarà utile all’Inter? Al momento, i problemi più grandi, sono in attacco. La squadra di Inzaghi sta soffrendo le varie assenze, costanti, di Correa e Sanchez con Dzeko e Lautaro Martinez chiamati spesso agli straordinari. Ma data la disponibilità dell’Inter, considerando anche gli investimenti fatti in estate, servirebbe un’occasione nel reparto offensivo per rinforzare la rosa. La speranza è ovviamente che i 4 attaccanti tornino tutti a disposizione per i prossimi impegni. Sicuramente potrebbe esserci qualche uscita, soprattutto a centrocampo. L’abbondanza di mezze ali potrebbe portare l’Inter a disfarsi di qualche nome magari incassando qualcosa e reinvestendo. Ciò che sicuramente non serve è un esterno sinistro perché Perisic e Dimarco danno garanzie, l’ottica in questo reparto si sposterà in estate prossima quando si capirà meglio la situazione del croato (vedi articolo).