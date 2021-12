Kostic un obiettivo ma non a gennaio. Per la fascia l’Inter osserva il PSG – TS

Kostic è un obiettivo dell’Inter, eventualmente, per sostituire Ivan Perisic in caso di addio. L’esterno dell’Eintracht, però, è un investimento pesante per il mercato di gennaio. Riprendendo quanto già riportato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), anche l’edizione odierna di TuttoSport parla di un possibile vice Perisic già a gennaio (solo colpo low-cost). La dirigenza nerazzurra osserva il PSG

A GENNAIO UN LOW COST – Perisic ha rimandato il discorso rinnovo di contratto al prossimo anno. Marotta e Ausilio hanno già pronto il piano B, con il serbo Kostic dell’Eintracht. Nel breve periodo, però, la dirigenza nerazzurra vuole dare una risorsa in più a Inzaghi per quanto riguarda la fascia sinistra, con Dimarco che a quel punto diventerebbe ufficialmente un vice-Bastoni nei tre difensori dietro. Per questo motivo la società per ovviare a eventuali problemi fisici di Perisic o Dimarco, vuole ingaggiare un nuovo giocatore. Difficilmente la società potrà fare a gennaio l’investimento pesante con Kostic. A gennaio servirebbe un innesto low cost in stile Ashley Young a gennaio 2020. L’Inter si guada intorno, in Italia vere occasioni per quel ruolo non ce ne sono, all’estero, però, qualche opportunità in prestito potrebbe presentarsi, come nel caso del PSG. A gennaio la squadra francese dovrà sfoltire la lunga e ricca rosa, e tra i giocatori in uscita che potrebbero interessare ai nerazzurri c’è il nome di Kurzawa (più volte nel mirino dell’Inter), così come Bernat. In estate, inoltre, era tornato di moda anche il nome dell’ex Alex Telles del Manchester United.

Fonte: TuttoSport