Inter-Cagliari, dubbi e rientri tra le fila nerazzurre per la sfida di domani

In campo domani contro il Cagliari possibili rientri in casa Inter ed anche dubbi ancora da sciogliere per l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, per Inter-Cagliari dovrebbe rientrare Stefan de Vrij in difesa ricomponendo con Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni il terzetto. Federico Dimarco potrebbe giocare o al posto di Bastoni o in fascia dare il cambio ad Ivan Perisic. Per il resto in campo dovrebbero esserci Nicolò Barella contro la sua ex squadra, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. In attacco ci dovrebbe essere la conferma di Lautaro Martinez, mentre ci sarebbe un ballottaggio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Il cileno potrebbe avere la sua chance da titolare, visto che il bosniaco è partito dal 1′ contro Roma e Real Madrid.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi