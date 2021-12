Inter-Genoa Primavera, arriva la decisione finale: il match si gioca

Dopo un ritardo di 39 minuti a causa ghiaccio in campo è arrivata la decisione finale su Inter-Genoa Primavera: si gioca.

MATCH – Alla fine è arrivato il fischio d’inizio per Inter-Genoa Primavera. Il ghiaccio presente in campo ha costretto a ritardare di 39 minuti la partita valida per la dodicesima giornata di campionato Primavera 1.