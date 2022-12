L’Inter celebra il 101° anniversario dalla nascita dell’avvocato Prisco

Oggi 10 Dicembre 2022 sono 101 anni dalla nascita dell’avvocato Peppino Prisco, l’Inter lo ha ricordato sul sito ufficiale.

AVVOCATO – Sempre con noi, Peppino. Queste le parole scelte dall’Inter sul proprio sito per celebrare i 101 anni dalla nascita dell’avvocato Prisco. La società nerazzurra lo ricorda così: “Nell’immaginario collettivo nerazzurro alla definizione di tifoso intelligente, ironico e mai banale c’è un nome che mette d’accordo tutti: Peppino Prisco. Le sue frasi divertenti e pungenti sono rimaste nella memoria interista e lo saranno per sempre. Fu dirigente, avvocato e vice presidente nerazzurro dal 1963 al 2001. Nato a Milano il 10 dicembre 1921, quella di Peppino è stata sicuramente una delle figure che hanno incarnato alla perfezione l’interismo. Ed è proprio grazie a questa caratteristica unica che lo scorso anno è entrato nella Hall of Fame del Club, celebrato dai tifosi con il Premio Speciale by Socios.com. Sei sempre con noi Peppino, buon compleanno da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi nerazzurri!”. Auguri Peppino, eterno interisa.