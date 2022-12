Lautaro Martinez: «Parlato tanto con Inzaghi! Sto bene. Fastidio critiche…»

Lautaro Martinez ha parlato al termine di Olanda-Argentina, suo il rigore decisivo per portare la Seleccion in semifinale Mondiale. Il Toro rivela di aver parlato anche con Inzaghi. Poi qualche considerazione sulla sua condizione fisica e sulle critiche ricevute

RISPETTO − Le parole di Lautaro Martinez per Sportitalia dopo il passaggio in semifinale: «Sono contento, la mia rivincita questo rigore. Critiche? Mi sono rotto un po’, perché uno lavora sempre con umiltà e testa bassa e le critiche fanno male perché uno lavora tanto per essere qua. Ma importante che l’Argentina abbia vinto, è andata bene. Ho avuto un dolore alla caviglia, ho fatto delle infiltrazioni per giocare, ora sto meglio e sono pronto. Ho parlato tanto con Inzaghi, dirigenti e compagni. Ringrazio tanto per questo affetto. La Croazia? Partita difficile perché gioca bene, ha tanti giocatori di qualità e di esperienza. Hanno giocato la finale del Mondiale scorso, quindi dobbiamo avere rispetto e preparare bene la partita, recuperare e fare il nostro lavoro. Eliminazione del Brasile? Per il calcio sudamericano è un colpo duro, anche per loro ma pensiamo a noi stessi».