Tornano Onana e Lukaku, ancora lavoro individuale per tre – TS

Romelu Lukaku tornerà ad allenarsi con l’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale con il Belgio. Ha già ripreso invece il portiere André Onana.

RITORNI – Romelu Lukaku è tornato ieri a Milano. Come riporta Tuttosport, oggi riprenderà ad allenarsi con la squadra, tornata ieri da Malta. Qualche giorno di vacanza e poi allenamento specifico a Dubai con il suo preparatore personale. Ieri è tornato anche André Onana, dopo la vicenda avvenuta con il CT del Camerun. Lavoro individuale invece per Joaquin Correa, Danilo D’Ambrosio e Darmian, il cui rientro è previsto per lunedì. I nerazzurri lavoreranno fino a venerdì, fino a quando partiranno per Siviglia. In programma in Spagna l’amichevole contro il Betis.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi