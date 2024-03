Inter, calendario intasato. Allarme per la prossima stagione – CdS

Un grande allarme per la prossima stagione riguarda l’intero calcio, non solo l’Inter. Il numero delle partite aumenta, i calciatori ne risentono e la qualità del gioco. I limiti non esistono più, afferma il Corriere dello Sport.

LIMITI – L’anno inizierà con Euro 2024 e proseguirà con le Olimpiadi. Inizieranno poi i campionati, dove ad esempio la Serie A prevede 38 partite per tutte le squadre. Chi arriva fino in fondo nella Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana ne giocherà altre 7. Oltre a queste dalla stagione successiva ci saranno la nuova versione della Champions League e il Mondiale per Club. La competizione Uefa ha in programma un minimo di 8 partite per la fase a gironi: chi va in finale scenderà in campo addirittura 17 volte, 4 in più rispetto alla versione attuale. Un mese di impegni aggiuntivo in pratica. La competizione Fifa ci sarà infine a giugno, nel caldo statunitense. Parteciperanno Inter e Juventus, che faranno minimo 3 gare. Il massimo è di 7. Contando le partite delle Nazionali un giocatore rischia di dover giocare 88 partite in un anno nel caso più drastico: due stagioni in una. Il fisico degli atleti ne risente, gli infortuni aumentano e la qualità dello spettacolo viene meno. Sarà mai trovato un limite alla volontà di guadagnare e all’equazione ‘più partite più soldi‘?

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota