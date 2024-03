Inter, in caso di squalifica di Acerbi una sola linea da prendere – TS

L’Inter si trova ad un bivio, o meglio si troverà molto presto di fronte ad un bivio. Francesco Acerbi potrebbe essere squalificato per l’insulto razzista rivolto a Juan Jesus, la direzione da prendere per Tuttosport è solo una.

DECISIONE – Il legale dell’Inter Angelo Capellini ha aiutato e preparato Francesco Acerbi ieri, in attesa dell’udienza in video conferenza con il procuratore federale Giuseppe Chiné di quest’oggi. Il difensore ribadirà di non aver insultato in maniera razzista l’avversario del Napoli Juan Jesus, che invece afferma tutto il contrario da giorni ormai. Il suo post su Instagram aveva già chiarito la posizione del brasiliano, che inizialmente sembrava aver catalogato l’accaduto tra le ‘cose di campo‘. La situazione è cambiata, Acerbi ha negato e Juan Jesus ha reagito dicendo la sua verità. Chiné vorrebbe chiudere l’istruttoria e consegnare al giudice Mastrandrea qualsiasi cosa per emettere la sentenza prima del rientro in campo. In caso venga riconosciuta la discriminazione allora Acerbi avrà minimo 10 giornate di squalifica. L’Inter non farà ricorso, difficile che lo possa fare. La considerazione è lecita pensando al ruolo che ricopre il club nerazzurro nella lotta al razzismo.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino