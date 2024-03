Lautaro Martinez, i gol con l’Argentina? Lungo digiuno – CdS

Lautaro Martinez è da tanto tempo fermo in termini di gol con la maglia dell’Argentina. Il giocatore vorrebbe riscattarsi stanotte: in programma una sfida non difficilissima.

RETI – Lautaro Martinez non segna un gol con la maglia dell’Argentina dal 23 settembre 2022 in un’amichevole contro Honduras. Il calciatore è in piccolo stato di crisi in Albiceleste, dove nell’ultimo anno e mezzo l’unico momento positivo è stato il rigore segnato in Qatar con l’Olanda. Sì, proprio un rigore è l’ultima volta in cui el Toro ha trovato la rete. Il dischetto, da dove ha condannato l’Inter all’eliminazione in Champions League con l’Atletico Madrid. Questa sera comunque Lautaro Martinez vuole tornare al gol con El Salvador, una squadra non esattamente al livello dell’Argentina. L’occasione è troppo importante, 15 partite di digiuno sono tante.

