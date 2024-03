De Vrij out, emergenza Inter! Inzaghi prova le soluzioni – CdS

Stefan de Vrij è tornato dal ritiro della Nazionale per un problema fisico ancora da valutare. La sua presenza con l’Empoli è in dubbio, Simone Inzaghi è alla ricerca di soluzioni spiegate anche dal Corriere dello Sport.

SOLUZIONI – Francesco Acerbi si trova in una situazione non facile a causa del suo coinvolgimento nel caso Juan Jesus, Stefan de Vrij si è infortunato. Il difensore dell’Inter è rientrato dal ritiro dell’Olanda per un problema agli adduttori. Improbabile la sua presenza con l’Empoli lunedì 1 aprile, in caso di elongazione come Marcus Thuram dovrà rimanere fuori almeno 10-15 giorni. Le soluzioni al centro della difesa sono contate, o meglio le deve creare proprio Simone Inzaghi. Una è Alessandro Bastoni, che ha già giocato lì ma tre anni fa. Precisamente in Venezia–Inter dell’ottobre del 2021. L’altra alternativa è Yann Bisseck, che però deve essere più disciplinato. La personalità c’è, il coraggio pure. La risposta arriverà dal giorno di Inter-Empoli, in cui ci sarà bisogno di un nuovo nome a comandare la retroguardia.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.