Inter, non solo lo Scudetto. 3 nomi per programmare il futuro – CdS

Progettare il futuro è ancor più difficile di chiudere la pratica Scudetto per cui manca veramente poco. Si riparte da tre nomi a partire dai prossimi mesi: Davide Frattesi, Yann Bisseck e Kristjan Asllani.

GIOVENTÙ – L’Inter è la squadra di Serie A con l’età media più alta: 28.7 anni. Pochi sono i giovani a cui è stato dato spazio e proprio da loro si deve ripartire. Il club deve ringiovanire la rosa e dare una nuova aria ai giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. I tre pilastri che fanno un’età media di 23 anni sono Davide Frattesi, classe 1999, Yann Bisseck, classe 2000, e Kristjan Asllani, classe 2002. Gli ultimi due hanno avuto quasi lo stesso minutaggio, ossia intorno agli 800 minuti in campo, mentre l’ex Sassuolo ha giocato 1212′ in stagione. Ha sempre scalpitato per partire titolare, non era abituato alla panchina nelle precedenti esperienze. Neanche in Nazionale. Dall’anno prossimo con la nuova versione della Champions League e il Mondiale per Club il suo spazio aumenterà, così come quello di Asllani e Bisseck che hanno superato a pieno l’esame 2023-2024. Hanno sostituito al meglio i titolari, soprattutto Hakan Calhanoglu e Benjamin Pavard. Da questi tre si guarda al futuro in casa nerazzurra. L’investimento da oltre 50 milioni è stato più che giustificato.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia