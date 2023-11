Inter, andamento dei prestiti: Esposito e Stankovic volano, Correa sempre più giù

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Serie B la Sampdoria di Sebastiano Esposito e Filip Stankovic vince ancora. In Ligue 1 continua a deludere Joaquin Correa.

RIEPILOGO PRESTITI – Joaquin Correa e il Marsiglia continuano a non trovare pace. L’attaccante in prestito dall’Inter trova ancora spazio da titolare nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, ma la squadra non gira. L’1-1 contro lo Strasburgo non sposta molto, e la classifica di Ligue 1 peggiora sempre di più. Ora il Marsiglia è non solo a 9 punti dal quarto posto (che varrebbe il riscatto automatico dell’argentino), ma è appena 3 punti sopra la zona retrocessione. Sorride invece Martin Satriano, che sempre in Ligue 1 si impone 3-1 col suo Brest in casa del Montpellier. Tornando in Italia, pareggio incolore tra Cagliari e Monza, ossia tra Gaetano Oristanio e Valentin Carboni (entrambi in panchina all’inizio). I veri sorrisi arrivano in Serie B: la Sampdoria raccoglie la terza vittoria consecutiva, con ottime prove di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Monza 1-1: In panchina, subentra al 72′

VALENTIN CARBONI (C) – Cagliari-Monza 1-1: in panchina, subentra al 67′

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Monza 1-1: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Spezia 2-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Spezia 2-1: titolare, sostituito all’84’, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Spezia 2-1: in panchina, subentra al 67′

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Catanzaro-Cosenza 2-0: in panchina

GABRIEL BRAZAO (P) – Ternana-Palermo 1-1: in panchina

IONUT RADU (P) – Sheffield United-Bournemouth 1-3: non convocato

JOAQUIN CORREA (A) – Strasburgo-Marsiglia 1-1: titolare, sostituito al 59′

MARTIN SATRIANO (A) – Montpellier-Brest 1-3: titolare, sostituito al 63′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Genk 1-0: non convocato per squalifica

MATTIA ZANOTTI (D) – Basilea-San Gallo 2-0: non convocato per squalifica

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Arda: partita rinviata

EDDIE SALCEDO (A) – Sporting Gijon-Eldense 2-0: in panchina, subentra all’80’