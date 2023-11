Sanchez, c’è speranza per il recupero col Benfica. Ultima occasione – TS

Archiviata la sfida con la Juventus, l’Inter lavora subito per la sfida in programma domani, quella col Benfica in UEFA Champions League. Come riportato da Tuttosport, l’allenamento di oggi sarà importante per capire se Alexis Sanchez potrà essere convocato.

CHIAMATA POSSIBILE – Alexis Sanchez tornato dalla sosta per le Nazionali dopo gli impegni con il Cile, non ha svolto neanche un allenamento con il resto del gruppo a causa di un problema fisico. Intanto la rifinitura di oggi, prima di andare a Malpensa e volare verso Lisbona, sarà importante per capire se Alexis Sanchez potrà essere convocato per la sfida di UEFA Champions League contro il Benfica. In tal senso c’è ottimismo alla luce del fatto che il cileno ieri ha sì svolto lavoro personalizzato, ma a buon ritmo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino