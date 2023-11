VIDEO – Bologna-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Torino, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Torino 2-0 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Dietro la zona Champions League si installa il Bologna, quinto assieme alla Roma e subito tornato alla vittoria. Un minuto e mezzo e Giovanni Fabbian, sorpresa di formazione di Thiago Motta, sfiora l’1-0 prendendo l’esterno della rete. Il Torino si illude al 18′, quando uno splendido sinistro di Nikola Vlasic finisce sotto la traversa. C’è però Antonio Sanabria in fuorigioco (casuale ma attivo) a ostacolare Lukasz Skorupski, il VAR non può non annullare. I granata si fanno male da soli al 56′: Sam Beukema lancia Giovanni Fabbian, Luca Gemello (sostituto all’ultimo di Vanja Milinkovic-Savic) esce a caso e il prodotto delle giovanili dell’Inter lo salta fuori area segnando a porta vuota. Nel primo minuto di recupero lancio di Charalampos Lykogiannis per Joshua Zirkzee, dribbling su Mergim Vojvoda e destro per il raddoppio. L’assistente segnala fuorigioco, ma l’attaccante ex Bayern Monaco è in posizione regolare: il VAR convalida e il Bologna festeggia.

Video con gli highlights di Bologna-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.