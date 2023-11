Inzaghi vola a Lisbona per Benfica-Inter, con la testa probabilmente al Napoli. Il tecnico nerazzurro valuta un turnover abbondante, ma limitato dagli infortuni e dai giocatori non ancora al meglio. Tra i pali, come ribadito dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere confermato Emil Audero, pronto all’esordio.

LIMITATO – A ndare a Lisbona con il pass per gli ottavi già in tasca, e sapendo che, in ogni caso, il primo posto nel girone si deciderà nell’ultima sfida con Real Sociedad, è certamente un bel vantaggio. Sarebbero le condizioni ideali per un abbondante turn-over. Invece, Simone Inzaghi sarà costretto a limitarsi, causa infortuni e acciacchi o affaticamento vari. In difesa, infatti, non ci saranno Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard per infortunio. Anche Denzel Dumfries non è al meglio e le sue forze andranno gestite, così come Juan Cuadrado appena recuperato e Alexis Sanchez, tornato non al meglio dalle sfide col Cile e, nelle migliori delle ipotesi, siederà in panchina.

TURNOVER – Considerati questi dubbi, saranno almeno cinque o sei le novità di formazione. La prima, tra i pali, dovrebbe essere rappresentata da Emil Audero, pronto all’esordio. In difesa giocherà solo uno tra Francesco Acerbi e Federico Dimarco, che potrebbe essere arretrato nel ruolo di centro-sinistra. Non riposa Matteo Darmian, che prenderà il posto di Denzel Dumfries sulla fascia, mentre sul centro-destra si rivedrà Yann Bisseck con Stefan de Vrij al centro. In mediana, Inzaghi è pronto a rilanciare Kristjan Asllani così Davide Frattesi a supporto. In attacco uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarà preservato, con l’inserimento di Marko Arnautovic dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno