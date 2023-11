Bastoni più vicino al recupero! Una partita nel mirino. Anche Pavard motivato – CdS

Allenamento di rifinitura oggi per l’Inter, dove non ci saranno ovviamente gli infortunati Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il loro recupero procede bene. Il difensore italiano, in particolare, è più vicino al rientro.

A PARTE PER IL RECUPERO – L’Inter si prepara per la sfida contro il Benfica in Champions League, consapevole di giocarsi tutto nella sfida di ritorno con la Real Sociedad. Simone Inzaghi probabilmente pensa già alla sfida di campionato contro il Napoli, consapevole del fatto che dopo la gara del Maradona avrà una settimana libera per preparare il trittico di partite ricco di insidie. Prima della Lazio, infatti, i nerazzurri affronteranno i baschi, e prima ancora l’Udinese. La sfida con i bianconeri sarà importante perché Inzaghi, proprio in quella partita, spera di recuperare Alessandro Bastoni. Il difensore italiano lavora continuamente per recuperare dall’infortunio e cercare di anticipare i tempi. Come lui anche Benjamin Pavard, anche se il problema è chiaramente ben più serio. Ieri il difensore francese ha tolto il tutore al ginocchio e ha cominciato a fare lavoro di recupero personalizzato sul tapis roulant antigravitazionale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino