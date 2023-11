Benfica-Inter, anche Klaassen si candida dal 1′! Riposa un titolare – TS

La sfida col Benfica offre all’Inter di Simone Inzaghi la possibilità di gestire al meglio le forze con un turnover massiccio, con la consapevolezza di potersi giocare comunque il primo posto a San Siro (previa vittoria) con la Real Sociedad il 12 dicembre. Il tecnico nerazzurro valuta diversi cambi e, tra questi, secondo Tuttosport ci sarà anche Davy Klaassen.

TURNOVER – Allo stadio Da Luz si attende un’Inter profondamente diversa rispetto a quella andata in campo con la Juventus. Saranno infatti almeno 5-6 i cambi e toccheranno tutti i reparti. In difesa sicuro l’utilizzo di Yann Aurel Bisseck, già titolare a Salisburgo. Il tedesco dovrebbe giocare sul centro destra con Matteo Darmian esterno. Almeno due tra gli interni di centrocampo sono invece destinati a riposare, con la conferma di Davide Frattesi al posto di Nicolò Barella e di Kristjan Asllani al posto di Hakan Calhanoglu, ma non solo. Con loro ci sarà anche Davy Klaassen, da capire se al posto di Henrikh Mkhitaryan, oppure l’armeno sarà comunque utilizzato, ma in altro ruolo. Non è neanche da escludere il possibile avanzamento di uno dei due dietro l’unica punta. A proposito dell’attacco, molto dipenderà anche dal recupero di Alexis Sanchez. La sensazione è che Lautaro Martinez andrà in panchina, al suo posto Marko Arnautovic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino