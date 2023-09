Inter, al derby un’insidia dalle partenze del Milan di Pioli – SM

Stefano Pioli nei 3 anni in cui ha iniziato la stagione da allenatore del Milan ha sempre fatto bene nelle prime partite. In un anno c’è stato il derby alla quarta giornata, non un bel ricordo per l’Inter per Sport Mediaset.

PASSATO – L’ultima volta che si è giocato un derby alla quarta giornata di campionato il Milan vinse con il risultato di 2-1 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic nel 2020-2021. Quella partita portò i rossoneri a 12 punti, lasciando l’Inter però futura campione d’Italia a 9. Stefano Pioli da tecnico del Milan ha sempre iniziato bene la stagione, l’insidia è chiara per i nerazzurri che però potrebbero far diventare il derby un’ossessione per i cugini. Vincendo il 16 settembre l’Inter si porterebbe a cinque partite su cinque vinte contro il Milan nel 2023, mai successo nella storia.