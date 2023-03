Impallomeni: «Conte, ritorno in Italia? L’Inter sfida un’altra»

Una delle notizie legate al mondo Inter nelle ultime ore è il presunto contatto per il ritorno di Antonio Conte. Di questo ha parlato sulle frequenze di TMW Radio l’ex calciatore Stefano Impallomeni, che non esclude anche la Roma nella corsa

CORSA A DUE – Antonio Conte di nuovo in Italia? La suggestione c’è ed è forte. Secondo Stefano Impallomeni, non ci sarebbe però solo l’Inter: «Credo che sia un’ipotesi concreta visto l’anno che sta vivendo. Anche in Inghilterra dicono di un ritorno in Italia in caso di uscita dalla Champions League. Io escluderei Juventus e Milan, poi per il resto in Italia Inter e Roma potrebbero fare al caso suo, per un discorso di stimoli. Roma sarebbe una sfida, ma anche il ritorno ai nerazzurri».

