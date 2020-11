Hofmann: “Noi più coraggiosi dopo aver affrontato Real Madrid e Inter”

Hofmann, giocatore del Borussia Monchengladbach, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk parla del girone di UEFA Champions League con Real Madrid e Inter (che oggi si sfideranno alle 21), e del loro percorso in Europa (QUI le parole del tecnico Marco Rose).

FIDUCIA – Hofmann in conferenza stampa parla del percorso del Borussia Monchengladbach in Champions League e delle prime due sfide disputate contro due top club: «Abbiamo più fiducia adesso dopo le prime due partite di Champions League. Stavamo per vincere contro due grandi squadre come Real Madrid e Inter. Questo parla per noi e per la nostra mentalità. Non ci nascondiamo dai grandi nomi e giochiamo con coraggio, lo vogliamo dimostrare di nuovo domani contro Lo Shakhtar Donetsk. Quando l’inno della Champions League viene eseguito prima delle partite, mi viene ancora la pelle d’oca. Abbiamo sottolineato che questa competizione per noi non sarà solo un’avventura, ma vogliamo anche giocare un buon ruolo. Non abbiamo niente da regalare. Siamo ansiosi di continuare il nostro percorso».